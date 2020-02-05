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Досрочная подписка на второе полугодие стартовала в Тюменской области

Общество, 17:27 05 февраля 2020

УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Тюменцы могут оформить подписку на второе полугодие 2020 года по ценам первого во всех почтовых отделениях в феврале и марте, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

В каталоге подписной кампании представлено более чем 800 развлекательных, политико-экономических, научных, детских и других профильных и популярных изданий. Сделать выбор можно с помощью указателя по темам и регионам. Каждая газета и журнал имеют уникальный идентификатор – подписной индекс, состоящий из буквы и четырех цифр. При необходимости подобрать и выписать издание поможет оператор. Оформить подписку на любимые журналы и газеты можно также онлайн на сайте Почты России.

В акции подписного агентства участвуют преимущественно федеральные, районные и местные издания. Сохраняется скидка на доставку 2,5 тыс. изданий, вошедших в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ: 25 % по собственному каталогу Почты России или 20 % по каталогам альтернативных подписных агентств.

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# периодические издания , подписка , Почта России

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