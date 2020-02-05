Более одной тысячи малышей появились на свет в Тюмени в первый месяц 2020 года

| Фото: Ишимская областная больница | Фото: Ишимская областная больница

Одна тысяча 92 малыша появились на свет в Тюмени в январе 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года это на 40 новорожденных больше, сообщает администрация города.

Также в январе 2020 года было сыграно 236 свадеб.

Напомним, на рожденного с 1 января 2020 года первенца семьи, проживающие в Тюменской области не менее пяти лет, могут получить региональную поддержку в размере 150 тыс. рублей. Родители-студенты для получения материнского капитала на момент рождения должны очно обучаться в тюменских государственных вузах и сузах.

Кроме того, с 1 января 2020 года в увеличен размер регионального маткапиталана на третьего или последующего ребенка. Он составляет 100 тыс. рублей.

Подать заявление можно через портал госуслуг в электронной форме или в многофункциональных центрах, через МФЦ. Дополнительную информацию о выплате можно получить в информационно-справочной службе по телефонам: 8-800-100-12-90, 56-63-30, 68-88-86 и на сайте департамента социального развития Тюменской области. На принятие решения о предоставлении выплаты по регламенту дается 30 дней, но рассмотрение проходит быстрее.