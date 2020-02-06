Мистера и мисс ТИУ выберут из шестнадцати студентов

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Имена мистера и мисс ТИУ назовут в конце февраля 2020 года. Участие в кастинге приняли 48 обучающихся из всех подразделений университета, сообщает пресс-служба опорного вуза.

За титул будут бороться 16 студентов, весь февраль претендентам ежедневно предстоит проходить различные испытания. Организаторы приготовили для участников кулинарный конкурс, тематические фотосессии, обучение искусству дефиле и хореографии, мастер-класс по импровизации, участие в спортивных состязаниях.

За успехами ребят можно следить в официальной группе конкурса в ВКонтакте, а также в официальном аккаунте Instagram.

Финал конкурса состоится 28 февраля в концертном зале спортивно-оздоровительного центра "Зодчий" по адресу ул. Луначарского, 2, к.5.