Тюменские хирурги спасли маленького пациента с редкой патологией

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Шанс на полноценную жизнь дали новорожденному с расщеплением позвоночника тюменские хирурги ОКБ №2. Малыш появился на свет раньше срока с врожденной патологией, когда позвонки не до конца развиты, сообщает пресс-служба медучреждения.

Единственный способ помочь такому больному – операция, однако проводить хирургическую коррекцию порока развития позвоночника сразу после появления младенца на свет было опасно. Поэтому ребенка сначала выхаживали в отделении патологии новорожденных пока он не окреп.

Ювелирную операцию провели детские нейрохирурги Сайди Гаибов и Илья Захарчук. Им потребовалось около пяти часов, чтобы "уложить" спинной мозг на место и закрыть дефект позвоночника.

Операция прошла успешно и малыш чувствует себя хорошо, но в силу тяжести патологии говорить о выздоровлении рано – пациенту предстоит длительная реабилитация.

"При патологиях центральной нервной системы каждая операция по-своему уникальна, потому что каждый раз мы оперируем недоношенных или только-только родившихся детей, когда в силу возрастных особенностей и маленького веса организм может повести себя непредсказуемо, – рассказал врач-нейрохирург Сайди Гаибов. – Кроме этого, на таких операциях сталкиваешься со сложностью реконструкции: нам по сути нужно поработать за саму природу".