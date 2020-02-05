  • 5 февраля 20205.02.2020среда
  • USD63,4342
    EUR70,1265
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Карантин объявлен в школах Заводоуковска и Ялуторовска

Общество, 18:43 05 февраля 2020

администрация Заводоукоского городского округа | Фото: администрация Заводоукоского городского округа

Все школы и учреждения дополнительного образования Ялуторовска закрываются на карантин с 6 по 16 февраля по решению санитарно-противоэпидемической комиссии муниципалитета.

По информации комитета образования администрации города, в среднем заболеваемость ОРВИ учащихся в школах составляет около 19 %.

Аналогичное решение о приостановке образовательного процесса принято в Заводоуковском городском округе. Чтобы предотвратить рост заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом карантин будет действовать с 6 по 12 февраля.

Напомним, что карантин объявлен в школах и учреждениях дополнительного образования Тюменского района с 4 по 8 февраля, в Тобольске с 4 по 10 февраля. В Тюмени учебный процесс в связи с карантинными мероприятиями остановлен с 3 по 8 февраля.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# карантинные мероприятия , ОРВИ , отмена занятий

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 05.02.2020Автоинспекторы региона в усиленном режиме патрулируют дороги
18:43 05.02.2020Карантин объявлен в школах Заводоуковска и Ялуторовска
18:32 05.02.2020Названы самые востребованные книги десятилетия в России
18:21 05.02.2020Тюменцы встретятся на Сретенском благотворительном балу