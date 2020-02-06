Банк России выпускает памятные монеты "Оружие Великой Победы"

| Фото: Центральный банк Российской Федерации | Фото: Центральный банк Российской Федерации

Памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей выпустит Центральный банк Российской Федерации. Монеты посвящены знаменитым конструкторам, в том числе создателю пистолета ТТ Федору Токареву.

Также на памятных монетах будут увековечены Петр Горюнов, конструктор станкового пулемета СГ-43, Алексей Сударев, создатель пистолета-пулемета ППС-43, Леонид Ермаш, разработчик торпедного катера типа "Д-3" и создатель легкого крейсера проекта 26 "Киров" Анатолий Маслов. Тираж каждой монеты - 1 млн штук.

Кроме того, 7 февраля Банк России выпускает в обращение серебряную монету к 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Серебряная монета имеет номинал 3 рубля, она изготовлена из сплава 925-й пробы, содержит 31,1 грамма драгметалла в чистоте, тираж - 3 тыс. штук.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение памятника 6-й роте ("Купол"), установленного в деревне Череха Псковской области, на фоне изображения строя десантников.