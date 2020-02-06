Несанкционированные переправы и рыбаков-браконьеров выявляют инспекторы

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Совместный рейд по Туре провели инспекторы Центра государственной инспекции маломерных судов и Рыбоохраны, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Тюменской области.

Инспекторы ГИМС устанавливают места несанкционированных переправ и мест выхода на лед, специалисты Рыбохраны выявляет недобросовестных рыбаков, места установки сетей и других средств незаконного лова.

По словам начальника ЦИМС Сергея Каплина, в зимний и весенний периоды большое внимание отводится информационной работе, которая проводится в том числе и во время рейдов.

"Во время рейдов беседуем с любителями рыбной ловли, в учебных учреждениях города: рассказываем школьникам и студентам о правилах поведения на водоемах. Тонкий лед, промоины и полыньи становятся настоящими ловушками не только для рыбаков, но и для тех, кто решил поиграть на льду, или сократить время, пересекая реку по несанкционированной переправе. Сейчас толщина льда, например, на Туре, составляет тридцать и более сантиметров, однако бдительность терять не стоит. Самонадеянность и халатное отношение к собственной безопасности, как показывает сводка происшествий, играют плохую роль в любое время года", -подчеркнул он.