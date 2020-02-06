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Подросток "заминировал" аптеку в Тобольске

Происшествия, 10:54 06 февраля 2020

скриншот с видео УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области (архив)

Подросток 2007 года рождения "заминировал" аптеку в микрорайоне Иртышский в Тобольске вечером 5 февраля.

"В 17 часов 21 минуту поступило сообщение о том, что в аптеке в микрорайоне Иртышский находится подозрительный предмет. На место выехали полицейские. Сотрудники кинологической службы обследовали здание. Опасных предметов не обнаружили", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь Межмуниципального отдела МВД России "Тобольский" Екатерина Копшаева.

Правоохранители установили личность звонившего за пару часов. Им оказался несовершеннолетний. По словам Екатерины Копшаевой, к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" привлекут родителей подростка.

Инна Пахомова

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# аптека , лжеминирование , полиция , Тобольск

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