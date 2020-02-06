В Уватском районе решают проблему своевременности очистки дорог от снега

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Перебои в уборке муниципальных дорог из-за обильных снегопадов возникли в Уватском районе. В администрации проанализировали жалобы и совместно с главами поселений разработали дополнительные меры по уборке снега на критических участках дорожной сети, сообщает пресс-служба муниципалитета.

"Финансирование для этого увеличено за счет летнего содержания дорог", - отметил глава района Сергей Путмин.

Обслуживанием и очисткой дорог от снега занято АО "ТОДЭП". Как сообщил заместитель директора ДРСУ-6 Петр Демидюк, сейчас на вооружении предприятия находятся четыре автогрейдера, 10 МТЗ и восемь комбинированных комплексных машин. Все они задействованы в уборке. Во время снегопада водители сначала чистят федеральную трассу и дороги областного значения, и только потом приступают к уборке местных.

Для контроля состояния улиц некоторые главы сельских поселений заключают прямые договоры с коммунальными предприятиями. Так, в Ивановке в 2020 году на эти расходы предусмотрено 980 тыс. рублей. По словам главы поселения Михаила Самоловова, система уборки снега с местным коммунальным предприятием отлажена, жалоб от населения не поступало. Подобная практика применяется в Демьянке и с. Демьянское.

Вопрос уборки автомобильных дорог решается комплексно. Организовать надлежащее содержание улично-дорожной сети в Уватском районе в период зимних осадков является одним из поручений губернатора области, добавил глава муницпалитета.