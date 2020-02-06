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В общежитии Голышмановского агропедколледжа тушили условный пожар

Общество, 17:27 06 февраля 2020

администрация Голышмановского округа | Фото: администрация Голышмановского округа

Пожарно-тактическое занятие по тушению условного пожара прошли в общежитии Голышмановского агропедагогического колледжа вечером 5 февраля, сообщает администрация городского округа.

По легенде условный пожар произошел в одной из комнат общежития на втором этаже. Вахтер немедленно вызвала пожарную охрану и организовала эвакуацию проживающих студентов.

По прибытии к месту пожара личным составом 110 пожарно-спасательной части ФПС было проведено развертывание и сформировано одно звено газодымозащитной службы, которое было отправлено на поиски и спасение пострадавшего.

В ходе пожарно-тактического занятия из общежития было эвакуировано 38 человек.

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"Проводя подобные практические занятия на объекте, сотрудники пожарной охраны отрабатывают действия проведения разведки, оценки пожара, действия по организации спасения людей. Также в ходе учений были отработаны вопросы взаимодействия пожарных подразделений с руководством объекта", - сказал начальник пожарно-спасательной части Алексей Муравьев.

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# Голышманово , пожар , учения

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