В общежитии Голышмановского агропедколледжа тушили условный пожар

| Фото: администрация Голышмановского округа | Фото: администрация Голышмановского округа

Пожарно-тактическое занятие по тушению условного пожара прошли в общежитии Голышмановского агропедагогического колледжа вечером 5 февраля, сообщает администрация городского округа.

По легенде условный пожар произошел в одной из комнат общежития на втором этаже. Вахтер немедленно вызвала пожарную охрану и организовала эвакуацию проживающих студентов.

По прибытии к месту пожара личным составом 110 пожарно-спасательной части ФПС было проведено развертывание и сформировано одно звено газодымозащитной службы, которое было отправлено на поиски и спасение пострадавшего.

В ходе пожарно-тактического занятия из общежития было эвакуировано 38 человек.

"Проводя подобные практические занятия на объекте, сотрудники пожарной охраны отрабатывают действия проведения разведки, оценки пожара, действия по организации спасения людей. Также в ходе учений были отработаны вопросы взаимодействия пожарных подразделений с руководством объекта", - сказал начальник пожарно-спасательной части Алексей Муравьев.