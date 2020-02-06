Соревнования среди атлетов развернутся в торговом центре в Тюмени

| Фото: "Street Workout | Воркаут | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Street Workout | Воркаут | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

40 тыс. рублей составит призовой фонд Кубка ТРЦ "Тюмень Сити Молл", который стартует в торгово-развлекательном центре 22 февраля в 12 часов. На соревнования съедутся спортсмены из разных городов страны.

"Мы ранее проводили мероприятия такого формата — в торговых центрах, но событий такого масштаба, как предстоящее, еще не организовывали. Я считаю, что в этом году станет одним из крупных мероприятий для нас. Здесь и хороший призовой фонд, и хорошая поддержка от площадки", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель команды стрит-воркаут Тюменской области Сергей Мехнин.

Принять участие в Кубке ТРЦ "Тюмень Сити Молл" смогут как спортсмены, так и зрители. Среди посетителей торгово-развлекательного центра пройдут соревнования по подтягиванию. Девушкам предложат выполнить вис на перекладине, упражнение на пресс на турнике.

"Я уверен, что желающих принять участие среди зрителей будет много. Многие пишут, звонят, интересуются соревнованиями. Что касается спортсменов, то они приедут из разных городов. Уже взяли билеты ребята из Москвы, Челябинска, Омска. Возможно, будут участники и из Кургана. Обозначили, что приедут на Кубок спортсмены из Ишима. Думают принять участие несколько человек из Тобольска", — рассказал Сергей Мехнин.

В судейскую коллегию войдут представители Тюмени, Челябинска и Нижнего Тагила. Помимо выплат из призового фонда лидеров ждут ценные призы от спонсоров.

Отбор участников продлится до 16 февраля. Заявки на workout баттлы принимаются здесь. А спортсмены, желающие принять участие в силовом троеборье, могут отметиться по ссылке. Окончательный список планируют обнародовать в сообществе соревнований во ВКонтакте 17 февраля.

Инна Пахомова