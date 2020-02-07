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Сергей Ломакин споет в тюменском музее

Общество, 15:31 07 февраля 2020

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Тюменский автор-исполнитель, лауреат Всероссийского фестиваля авторской песни им. В. Грушина Сергей Ломакин выступит в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 7 февраля. Работа музыкальной гостиной начнется в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Сергей Ломакин исполнит бардовские, классические и современные песни.

Вход на концерт свободный. Возрастная категория 0+.

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# Музейный комплекс им , Сергей Ломакин , Словцова

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