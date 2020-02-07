Сергей Ломакин споет в тюменском музее
| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение
Тюменский автор-исполнитель, лауреат Всероссийского фестиваля авторской песни им. В. Грушина Сергей Ломакин выступит в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 7 февраля. Работа музыкальной гостиной начнется в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.
Сергей Ломакин исполнит бардовские, классические и современные песни.
Вход на концерт свободный. Возрастная категория 0+.