"BEEF: Русский хип-хоп" признали самым кассовым документальным фильмом

| Фото: скриншот из трейлера фильма "BEEF: Русский хип-хоп" | Фото: скриншот из трейлера фильма "BEEF: Русский хип-хоп"

Документальный фильм "BEEF: Русский хип-хоп", в создании которого принимала участие команда тюменского продюсерского центра "Бaza", стал самым кассовым документальным фильмом в России по версии кинопремии "Блокбастер".

Церемония вручения премии по итогам 2019 года состоялась в Москве 4 февраля. "Нам очень приятно, что работа получила признание. До этого мы говорили про этот фильм, что он самый кассовый. А теперь получили статуэтку, которая служит тому подтверждением. Теперь можно сказать, что это официально, это не просто наши продюсерские предположения. Я сам узнал о награде из сторис, на которой меня отметили там московские ребята. В социальных сетях автор идеи и режиссер фильма Рома Жиган поблагодарил всех, кто принимал участие в проекте", — поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" креативный продюсер центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис", основатель продюсерского центра "Баzа" Андрей Зубов.

| Фото: из архива режиссера Ромы Жигана | Фото: из архива режиссера Ромы Жигана

В скором времени приз, врученный на кинопремии "Блокбастер", доставят в областную столицу, он станет неотъемлемой частью офиса "Медиаполиса". "Он станет еще одним доказательством того, что кино в Тюмени — идея, в которую стоит верить. Ведь может получиться что-то большое и важное", — подчеркнули в "Медиаполисе".

Напомним, фильм известного рэпера Ромы Жигана вышел на большой экран в России в январе 2019 года. В кинокартине приведены реальные истории более ста рэп-исполнителей страны, показано, как зарождалась эта культура. В фильме можно увидеть таких артистов, как Баста, Тимати, Oxxxymiron, Децл, Noize MC.

7 февраля фильм "BEEF: Русский хип-хоп" покажут на "Первом канале".

Инна Пахомова