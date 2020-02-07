Мумию мамонтенка Любы выставят в музейном комплексе Тюмени

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Проект "40 тысяч лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы" откроют в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 20 февраля в 16 часов, сообщает региональный департамент культуры.

Посетители выставки увидят детеныша мамонта, который на сегодняшний день является самой уникальной в мире находкой подобного рода вследствие ее исключительной сохранности. Тело мамонтенка нашли в ямальской тундре в 2007 году. Прожив не более трех месяцев, детеныш мамонта еще десятки тысячелетий пролежал в вечной мерзлоте у реки Юрибей, пока его не нашел оленевод Юрий Худи. Исследователи из разных стран с помощью современной аппаратуры изучили тело, стараясь понять, чем и как жили древние гиганты более 40 тысяч лет назад.

Выставка познакомит гостей с научными фактами и мифами о самых знаковых животных ледникового периода. “В течение многих веков народы, живущие на земле мамонтов, слагали о них самые разные легенды, в которых мамонт предстает то исполинской щукой, быком, и даже крысой. Основными содержательными линиями являются две "правды" о мамонтах – реалистичная и мифологическая. Эти версии отражены в созданных специально для проекта картинах самобытного художника Сергея Баранова”, — рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

Содержание картин дополняют скульптуры на тему мифов, а также множество экспонатов из фондовой коллекции палеонтологии Тюменского музейно-просветительского объединения.

Выставочный проект "40 тысяч лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы" реализуется в рамках национального проекта "Культура". Работа выставки продлится до 19 апреля 2020 года.

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