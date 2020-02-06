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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Екатерина Козеева: люди, оказавшиеся в карантине, должны чувствовать поддержку

Общество, 18:21 06 февраля 2020

фото из личного аккаунта Екатерины козеевой во ВКонтакте | фото из личного аккаунта Екатерины козеевой во ВКонтакте

Соотечественники, для которых Тюменская область стала зоной карантина, должны чувствовать поддержку, а не недоверие. Такое мнение высказала председатель регионального Студенческого совета Екатерина Козеева.

Флешмоб #своихнебросаем в социальных сетях привлек внимание девушки, как многих студентов. "Моя точка зрения, как и тех знакомых, с кем мы говорили об этом, однозначна: никакой угрозы от прибытия в санаторий под Тюмень людей из Китая нет. Негативные комментарии, домыслы и какие-то страшилки, распространяемые в социальных сетях, не отражают мнения большинства и реальной спокойной обстановки", - сказала Екатерина Козеева.

Она присоединилась к тем, кто призывает трезво воспринимать ситуацию и выражает слова поддержки в адрес россиян и граждан стран СНГ, доставленных из Китайской народной республики.

"Иногда бывает так, что отдых сопровождается непредвиденными обстоятельствами, к сожалению, в мире случаются забастовки, наводнения или вспышки какого-то заболевания. Людям, которые оказались в Китае во время появления нового типа коронавируса, и так не повезло. Любой из них хотел бы оказаться дома, а не в другом регионе в карантине да еще и под прицелом обсуждения, поэтому я поддержала идею флешмоба", - пояснила студентка.

Напомним, после вспышки коронавируса в КНР военные самолеты эвакуировали в санаторий неподалеку от Тюмени граждан России и стран СНГ. Вся достоверная и оперативная информация размещена на сайте оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

Ирина Кургузова

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# коронавирус , флешмоб

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