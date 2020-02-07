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Новые передвижные ремонтные мастерские пополнили автопарк тюменского водоканала

Общество, 10:00 07 февраля 2020

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Четыре новые передвижные ремонтные мастерские (ПРМ) на базе автомобиля "Садко ГАЗон Next" пополнили автопарк "Росводоканал Тюмень", сообщает пресс-служба компании.

Данная техника будет работать в цехе по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района на Каскаринском, Червишевском, Московском и Боровском участках.

"Это полноприводные автомобили высокой проходимости с обновленной конструкцией кабины. Новые машины оборудованы всем необходимым для устранения повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения", - рассказал начальник автотранспортного цеха ООО "Тюмень Водоканал" Сергей Шайдуров.

Кузов ПРМ разделен на две части. В одной - сварочный агрегат, слесарное и другое оборудование, в другой - место для перевозки и отдыха бригады. Кроме удобных кресел микроволновая печь и чайник, ведь во время ликвидации нештатных ситуаций у рабочих нет возможности уехать на обед.

За каждой машиной закреплено по два водителя из числа недавно принятых сотрудников. Перед тем, как выйти на линию, они прошли инструктаж и досконально изучили особенности устройства автомобиля.

"Машина очень нравится. Проходимость высокая. Такой передвижной мастерской мне еще не приходилось управлять. Думаю, что и слесарям работать на ней будет удобнее", - рассказал водитель Боровского участка ООО "Тюмень Водоканал" Алексей Кузнецов.

Отметим, что это не первая техника, которую водоканал приобретает для работы в Тюменском районе. На участках цеха работают новые Газели и погрузчики. Для эффективного обслуживания принятых в концессию трубопроводов, в "Тюмень Водоканал" весной поступят три илососа и каналопромывочная машина, которые будут использоваться для очистки и промывки сетей водоотведения.

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# Водоканал , Росводоканал Тюмень , техника

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