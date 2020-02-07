Снегопад и небольшое похолодание придут в Тюмень в выходные

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Снегопад и небольшое похолодание ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 8 и 9 февраля.

По данным центра Фобос, в субботу, 8 февраля, дневная температура воздуха будет держаться на уровне 8 градусов мороза, пройдет снег. Ночью столбики термометров опустятся до минус 17.

В воскресенье, 9 февраля, вероятность осадков сохранится. Днем ожидается до минус 17 градусов, в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до минус 19.

В начале следующей недели вновь потеплеет. С 10 по 12 февраля средняя дневная температура воздуха составит от 7 до 10 градусов мороза, в отдельные дни пройдет небольшой снег.

Любовь Голышева