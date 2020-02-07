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В школах Тюменского района продлен карантин

Общество, 11:29 07 февраля 2020

администрация Заводоукоского городского округа | Фото: администрация Заводоукоского городского округа

Карантин в школах Тюменского района продлится до 11 февраля включительно. Ранее постановление об ограничении посещения школ и учреждений допобразования действовало с 4 по 8 февраля, сообщает администрация муниципалитета.

Решение о продлении карантина приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия Тюменского района 7 февраля. Результаты ежедневного мониторинга свидетельствуют об увеличении числа заболевших ОРВИ и гриппом, поэтому карантинные мероприятия в общеобразовательных учреждения и учреждениях дополнительного образования будут продолжены. Обучение будет дистанционным.

Также не возобновятся занятия детских кружков и секций в учреждениях культуры и спорта. В дошкольных учреждениях продолжает действовать масочный режим.

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# карантин , школы

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