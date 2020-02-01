Как сохранить и улучшить зрение расскажут тюменцам на лекциях

| Фото: Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Цикл лекций "Как сохранить здоровое зрение в условиях интенсивной зрительной нагрузки" пройдет в Тюмени 12, 19 и 26 февраля, сообщает областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева.

Проведет занятия выпускник президентской программы подготовки кадров, эксперт по системам оздоровления организма при возрастных изменениях, разработчик методологии профилактики и реабилитации здоровья зрения Федор Симонов. С 2008 года он проводит семинары в России, Швейцарии, Германии и других странах Евросоюза.

Участники лекций познакомятся не только с теорией, но и освоят ряд упражнений для глаз: например, снятие зрительного напряжения, балансировка глазодвигательных мышц, нормализация работы мышцы хрусталика, настройка здоровых зрительных привычек.

Лекции будут начинаться в 19 часов 30 минут в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59). Вход свободный. Возрастное ограничение 16+.