"Тюменский десант" завершил работу в селах региона

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Более шестидесяти студентов тюменских и московских вузов стали участниками основного этапа проекта "Тюменский десант" Всероссийской патриотической акции "Снежный десант Российских студенческих отрядов". С 26 января по 2 февраля бойцы отрядов "Красная Звезда", "Соболь" и "Хаски" работали в Голышмановском городском округе, Ишимском и Ярковском районах, сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета.

В состав отрядов вошли представители семи вузов. В течение недели студенты посещали деревни и села Тюменской области для того, чтобы оказать шефскую помощь населению, очистить памятники, установленные в память о героях Великой Отечественной войны, поделиться своими знаниями, умениями и навыками с подрастающим поколением и порадовать жителей творческими концертами.

Так, с первоклассниками ребята делали открытки к 75-летию Великой победы, с учениками средних классов говорили о кибербезопасности и проблемах загрязнения окружающей среды. Также школьникам рассказали об опасности финансовых махинаций с помощью банковских карт и дали несколько советов, которые помогут им не попасть на удочку мошенников. Для старшеклассников студенты провели уроки по профориентации.

Важной частью программы десанта стало оказание помощи ветеранам, труженикам тыла и детям войны. Так, отряд "Красная звезда" побывал в гостях у Надежды Никитичны Болотовой, которая живет в селе Медведево Голышмановского района. Студенты помогли очистить двор и дорожки от снега, перетаскали дрова и сложили в поленницу.

В Тюменской области акция "Снежный десант РСО" проходит с 2014 года, а "Тюменский десант" — с 2019 года. За пять лет студенты выезжали в 70 сельских поселений семи муниципальных районов. В 2020 году проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.