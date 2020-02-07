Тюменский водоканал модернизирует очистные сооружения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реконструкция Велижанских водоочистных сооружений продолжается в Тюмени. Замена изношенных элементов системы на современное оборудование началась в октябре 2019 года и позволит значительно улучшить качество очистки воды от железа. Об этом в ходе пресс-тура на Велижанский водозабор рассказал журналистам генеральный директор "Тюмень водоканала" Мугаммир Галиуллин.

"Изменится состав фильтрующего элемента, - сообщил Галиуллин. - Мы отошли от традиционного кварцевого песка. Но прежде чем вносить изменения, мы изучили опыт наших коллег, посмотрели, как это работает в других регионах, а опытные работы показали хороший результат".

Кроме того, будет оптимизирована система промывки фильтров - вместо традиционного применения обычной питьевой воды будет использоваться метод водовоздушной очистки.

Работы на объекте не прекращаются даже ночью - около 60 сотрудников подрядной организации трудятся на объекте в две смены. Завершение модернизации первого блока запланировано на первый квартал 2020 года.

"Позитивные изменения заметят все - как рядовые потребители, так и контролирующие органы, ведь первый блок проработал без существенной реконструкции практически сорок лет. После модернизации оборудование прослужит без затруднений не менее двадцати лет", - уверен Мугаммир Галиуллин.

Добавим, что в декабре 2018 года на Велижанских водоочистных сооружениях была запущена современная автоматическая станция обеззараживания воды, что позволило "Тюмень водоканалу" отказаться от традиционного хлора. 21 февраля подобная система безопасного получения хлора из соли методом электролиза будет запущена и на Метелевских водоочистных сооружениях.

Николай Ступников