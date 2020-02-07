Названы победители спартакиады дворовых команд 55+
Первая городская спартакиада дворовых команд 55+ прошла в экопарке Затюменский 6 февраля. Спартакиада объединила более 60 горожан, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".
Командам нужно было представить свою визитку, затем их ожидали состязания: тюбинг-ралли, сноуболл, брумбол и соревнования с элементами тимбилдинга.
В итоге первое место заняли участники из "Ново-Уренгойского землячества". Вместе они набрали 101 балл. Второе место с отрывом всего в три балла досталось команде "Стрела", а замкнули тройку призеров пенсионеры "Шурышкарского землячества".
Победителям вручили ценные призы от спонсоров.
"Мы уверены, такие сильные духом, активные и целеустремленные активисты 55+ станут настоящими спорторганизаторами и смогут в рамках проекта "Бабушкин Workout" объединять все поколения на спортивных площадках тюменских дворов!" ― отметили координаторы.