Названы победители спартакиады дворовых команд 55+

| Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение"

Первая городская спартакиада дворовых команд 55+ прошла в экопарке Затюменский 6 февраля. Спартакиада объединила более 60 горожан, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Командам нужно было представить свою визитку, затем их ожидали состязания: тюбинг-ралли, сноуболл, брумбол и соревнования с элементами тимбилдинга.

В итоге первое место заняли участники из "Ново-Уренгойского землячества". Вместе они набрали 101 балл. Второе место с отрывом всего в три балла досталось команде "Стрела", а замкнули тройку призеров пенсионеры "Шурышкарского землячества".

Победителям вручили ценные призы от спонсоров.

"Мы уверены, такие сильные духом, активные и целеустремленные активисты 55+ станут настоящими спорторганизаторами и смогут в рамках проекта "Бабушкин Workout" объединять все поколения на спортивных площадках тюменских дворов!" ― отметили координаторы.