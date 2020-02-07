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Названы победители спартакиады дворовых команд 55+

Общество, 16:48 07 февраля 2020

благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение"

Первая городская спартакиада дворовых команд 55+ прошла в экопарке Затюменский 6 февраля. Спартакиада объединила более 60 горожан, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Командам нужно было представить свою визитку, затем их ожидали состязания: тюбинг-ралли, сноуболл, брумбол и соревнования с элементами тимбилдинга.

В итоге первое место заняли участники из "Ново-Уренгойского землячества". Вместе они набрали 101 балл. Второе место с отрывом всего в три балла досталось команде "Стрела", а замкнули тройку призеров пенсионеры "Шурышкарского землячества".

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Победителям вручили ценные призы от спонсоров.

"Мы уверены, такие сильные духом, активные и целеустремленные активисты 55+ станут настоящими спорторганизаторами и смогут в рамках проекта "Бабушкин Workout" объединять все поколения на спортивных площадках тюменских дворов!" ― отметили координаторы.

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# национальный проект Демография , соревнования , спартакиада , старшее поколение

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