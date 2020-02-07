Тюмень может стать площадкой для прослушивания участников "Живой классики"

| Фото: организаторов конкурса "Живая классика" | Фото: организаторов конкурса "Живая классика"

Онлайн-голосование за выбор 30 регионов, в которых пройдут прослушивания в один из ведущих театральных вузов страны – Театральный институт им. Бориса Щукина в Москве, стартует на сайте проекта "Живая классика" 7 февраля, сообщают организаторы конкурса.

Прослушивания состоятся во время регионального финала конкурса юных чтецов "Живая классика" в марте или апреле 2020 года.

Принять участие в прослушиваниях смогут 11-классники – участники конкурса "Живая классика", получившие рекомендации от членов жюри школьных, районных и регионального этапов. Лучшие чтецы, отобранные педагогами театрального института, получат возможность пройти сразу на второй этап вступительных испытаний.

В 2019 году во время региональных этапов конкурса педагоги Театрального института им. Б. Щукина – Александр Фадеев, Лиана Ермакова, Валентин Стасюк, Иван Горшков и Кирилл Дарин посетили пять регионов, в которых провели мастер-классы и прослушивания. В 2020 году сотрудничество "Живой классики" и Театрального института им. Б. Щукина расширилось, и возможность принять у себя педагогов из столицы появилась у 30 регионов. Определить их поможет голосование. Для многих участников из отдаленных регионов такая акция – единственный шанс показать свой талант и мастерство профессионалам из Москвы.

"Вахтанговская школа существует больше века. Она жила и живет жизнью своей страны, чутко реагируя на все события, которые происходили и происходят в нашей истории и культуре. Я люблю нашу Школу за то, что, будучи абсолютно современным вузом, она стоит на прочном фундаменте театральных традиций, заложенных Евгением Вахтанговым и его учениками. Каждый год летом мы принимаем в наши ряды, а значит, и в наши сердца, молодых и талантливых ребят. У нас всегда большой конкурс, к нам поступают лучшие из лучших. Я рад, что благодаря конкурсу "Живая классика" щукинцев станет больше", – сказал ректор Театрального института им.Б.Щукина и председатель жюри конкурса "Живая классика" в 2020 году Евгений Князев.

Проголосовать за свой регион на сайте конкурса могут не только участники, но и болельщики. Для того, чтобы ваш голос был учтен, необходимо авторизоваться через систему регистрации на сайте. Итоги голосования будут оглашены перед стартом регионального этапа, до 1 марта.

Добавим, принять участие в прослушиваниях смогут только участники конкурса юных чтецов "Живая классика". Регистрация на конкурс открыта до 10 февраля 2020 на сайте https://youngreaders.ru/. Участие в конкурсе бесплатное.