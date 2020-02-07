Тюмень примет второй этап Кубка России по автоспорту

| Фото: Тюменская Региональная федерация автомобильного спорта | Фото: Тюменская Региональная федерация автомобильного спорта

Второй этап Кубка России по трековым гонкам на легковых автомобилях пройдет на Тюменском ипподроме 8 и 9 февраля.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" председатель коллегии судей автомобильного спорта Тюменской области Владимир Соколов, на ипподром съедутся сильнейшие пилоты со всей России, чтобы показать мастерство и побороться за звание лучшего. Всего ожидается более 30 участников из разных городов страны – от Ижевска до Новосибирска. Тюмень представят шестеро гонщиков.

"Соревнования пройдут в зачетных группах "А-1600", "Д2-КЛАССИКА". Этот вид автоспорта можно назвать самым зрелищным: на старт одновременно выходят до шести автомобилей. Болельщики видят их борьбу от начала и до конца. Из-за высоких скоростей нередко происходят столкновения. Примечателен и тот факт, что чемпионат многоэтапный и борьба среди участников идет не только за призовое место, но и за заветные очки кубка", - рассказал Владимир Соколов.

Он подчеркнул, что Кубок в Тюмени проходит впервые за восемь лет. Организаторы ожидают до одной тысячи зрителей.

Владимир Соколов также уточнил, что 8 февраля посетить мероприятие могут те, кому интересно посмотреть тренировки и квалификационные заезды спортсменов. А самая зрелищная часть мероприятия ожидает зрителей 9 февраля.

Официальное открытие Кубка начнется 9 февраля в 12 часов. В 12 часов 40 минут начнутся финальные заезды, на 16 часов запланировано подведение итогов и награждение.

Любовь Голышева