Условный пожар тушили на вокзале в Ялуторовске
| Фото: МЧС по Тюменской области
Тренировку по тушению пожара провели спасатели на вокзале Ялуторовска. Для легенды был выбран наиболее сложный вариант: отрабатывались действия по тушению пожара, в здании, сообщает управление МЧС по Тюменской области.
Дежурный персонал объекта отреагировал незамедлительно - подал сигнал и приступил к эвакуации людей с перрона и из здания вокзала.
Одновременно работники вызвали пожарных. На момент их прибытия из здания были эвакуированы все. Благодаря слаженной работе персонала и спасателей условный пожар оперативно был локализован и ликвидирован.