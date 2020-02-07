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Условный пожар тушили на вокзале в Ялуторовске

Общество, 18:48 07 февраля 2020

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Тренировку по тушению пожара провели спасатели на вокзале Ялуторовска. Для легенды был выбран наиболее сложный вариант: отрабатывались действия по тушению пожара, в здании, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

Дежурный персонал объекта отреагировал незамедлительно - подал сигнал и приступил к эвакуации людей с перрона и из здания вокзала.

Одновременно работники вызвали пожарных. На момент их прибытия из здания были эвакуированы все. Благодаря слаженной работе персонала и спасателей условный пожар оперативно был локализован и ликвидирован.

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# МЧС , учения , Ялуторовск

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