Условный пожар тушили на вокзале в Ялуторовске

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Тренировку по тушению пожара провели спасатели на вокзале Ялуторовска. Для легенды был выбран наиболее сложный вариант: отрабатывались действия по тушению пожара, в здании, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

Дежурный персонал объекта отреагировал незамедлительно - подал сигнал и приступил к эвакуации людей с перрона и из здания вокзала.

Одновременно работники вызвали пожарных. На момент их прибытия из здания были эвакуированы все. Благодаря слаженной работе персонала и спасателей условный пожар оперативно был локализован и ликвидирован.