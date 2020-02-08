Тюменские волейболистки обыграли челябинскую команду на чемпионате страны

| Фото: Волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень»

Волейбольная команда "Тюмень-ТюмГУ-2" обыграла "Динамо-Метар-2" из Челябинска на очередном туре чемпионата российской женской Молодежной лиги в Москве. Сибирячки победили со счетом 3:1 (25:16, 26:28, 25:17, 25:23), сообщает волейбольный клуб "Тюмень".

Подопечные Натальи Чумаковой уверенно начали встречу и свели первый сет в свою пользу. Челябинские волейболистки в стартовой партии набрали лишь 16 очков. Но затем ситуация изменилась - уральские спортсменки вышли вперед.

Однако после этого тюменки перехватили инициативу. Третий сет подопечные Чумаковой выиграли уверенно. А ключевой стала четвертая партия.

Для тюменок эта победа стала четвертой в сезоне.