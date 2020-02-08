Ученые зафиксировали аномально высокую температуру в Антарктиде

| Фото: www.mnr.gov.ru | Фото: www.mnr.gov.ru

Аномально высокие температуры могут продержаться в Антарктиде еще несколько дней и повториться в будущем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитана Маурисио Николаса Лауриси.

6 февраля на научно-исследовательской станции Эсперанса, расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, был зарегистрирован новый исторический, с 1961 года, температурный рекорд — плюс 18,3 градуса. Это значение превосходит предыдущий рекорд, составивший плюс 17,5 градусов от 24 марта 2015 года.

Помимо этого, метеорологи сообщили, что на другой аргентинской станции Марамбио также был побит температурный рекорд и зафиксирована самая высокая температура для февраля с 1971 года — плюс 14,1 градуса. Прошлый рекорд был установлен в 2013 году и составил 13,8 градуса.

"Эта температура более высокая, чем должна быть, это аномалия. Средняя температура февраля один градус выше ноля. Такие температуры имеют тенденцию появляться все чаще и сопровождаться дождем", — считает Лауриси.

Антарктида простирается на 14 млн кв. км и почти полностью покрыта снегом и льдом. Средняя годовая температура на территории Антарктиды варьируется от 10 до 60 градусов ниже нуля. По данным Всемирной метеорологической организации, климат Антарктического полуострова – крупнейшего на континенте – один из наиболее быстро изменяющихся на планете. За последние 50 лет средняя температура поверхности на полуострове повысилась почти на три градуса. Самая высокая температура для Антарктики 19,8 градуса наблюдалась 30 января 1982 года на научно-исследовательской станции Сигни, Борге Bay на острове Сигни.