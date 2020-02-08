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Язык пингвинов напоминает человеческое общение, считают ученые

Общество, 19:11 08 февраля 2020

moscowzoo.ru | Фото: moscowzoo.ru

Африканские пингвины используют те же образцы речи, что и люди. К такому пришла команда ученых из Италии, пишет Газета.ру.

Специалисты записали почти 600 "восторженных песен", которые поют одинокие африканские пингвины в брачный период. Как выяснилось, эти звуки содержали три разных слога, которые образовывали короткие и длинные "слова".

Как предположили ученые, пингвины обладают двумя чертами человеческой речи: они чаще используют короткие слова и чем длиннее предложение, тем короче звуки внутри него.

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# исследование , пингвины , речь , ученые

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