Тобольские автоинспекторы провели профилактический рейд на трассе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Профилактический рейд провели сотрудники ГИБДД Тобольска на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщает МО МВД России "Тобольский".

Полицейские организовали проведение досмотровых мероприятий и проверку документов у водителей. Выявлены случаи нарушения правил применения ремней безопасности. Один водитель привлечен к административной ответственности за нанесенную на автомобиль тонировку.

Также автоинспекторы провели освидетельствование 51-летнего гражданина на состояние опьянения. Прибор показал наличие у водителя 0,86 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, при допустимой норме 0,16 промилле. Но тоболяк с заключением не согласился, дополнительное освидетельствование также провели представители медицинского учреждения. В случае подтверждения установленного состояния опьянения мужчина будет привлечен к административной ответственности.