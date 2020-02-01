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Акция "Вальс Победы" стартовала в Ялуторовске

Общество, 13:30 10 февраля 2020

администрация Ялуторовска | Фото: администрация Ялуторовска

Акция "Вальс Победы" пройдет в Ялуторовске накануне Дня Победы. Принять участие могут желающие, сообщают организаторы.

"В акции могут участвовать люди самого разного возраста и уровня подготовки: школьники, студенты, ветераны и труженики тыла, коллективы учреждений и организаций, жители и гости города соберутся, чтобы окунуться в атмосферу Дня Победы 1945 года и отдать дань памяти героям военных лет, тем, кто подарил нам мирное небо над головой и будущее", - сказали в Центре культуры и туризма администрации города.

Для участников Акции организуют репетиции, будут записаны и распространены в социальных сетях видеоролики с мастер-классами, которые за короткий срок научат плавным и красивым движениям вальса и все желающие смогут освоить несложные па.

Чтобы присоединиться к акции нужно подать заявку до 15 апреля 2020 года с пометкой "Вальс Победы" на адрес электронной почты: комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска yal.kultura@mail.ru или на адрес МАУК "Арт-Вояж" artvoyag72@mail.ru.

Подробная информация по телефонам: (34535) 3-93-46, 3-20-29, 3-98-18.

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# акция , вальс , юбилей Победы , Ялуторовск

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