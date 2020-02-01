Фильм "Паразиты" завоевал главный "Оскар"

| Фото: скриншот трейлера фильма "Паразиты" | Фото: скриншот трейлера фильма "Паразиты"

Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм", сообщает РИА Новости.

Помимо "Паразитов", в ней были представлены "Ирландец" Мартина Скорсезе, "1917" Сэма Мендеса, "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино, "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити, "Брачная история" Ноя Баумбаха, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда и "Джокер" Тодда Филлипса.

"Паразиты" удостоены еще трех премий "Оскар" — за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший зарубежный фильм.

Пон Чжун Хо, ранее разделивший награду Гильдии режиссеров США с британцем Мендесом, стал первым южнокорейским режиссером, номинированным на "Оскар". Мендес ранее за ленту "1917" был также удостоен "Золотого глобуса".

Хоакин Феникс завоевал премию за главную мужскую роль в фильме "Джокер". Рене Зеллвегер завоевала награду киноакадемии США за главную роль в фильме "Джуди".

Картина "1917" отмечена "Оскаром" за операторскую работу, киноакадемия США наградила британского оператора Роджера Дикинса.

Брэд Питт завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в… Голливуде". Награду за женскую роль второго плана завоевала Лора Дерн, сыгравшая в картине "Брачная история". Награду за лучший адаптированный сценарий завоевал "Кролик Джоджо" новозеландца Тайко Вайтити.

Мультфильм "История игрушек 4" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм". Фильм "Окно напротив" получил награду как лучшая короткометражная картина. Элтон Джон и Бери Топин получили "Оскар" за песню в фильме "Рокетмэн".

Картина "Американская фабрика" получила "Оскар" как лучший документальный фильм. Он был снят производственной компанией экс-первой четы Америки Мишель и Барака Обамы Higher Ground. Это первая картина, спродюсированная этой компанией.