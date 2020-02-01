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Арест на аэротрубу в Тюмени наложили судебные приставы

Происшествия, 12:57 10 февраля 2020

со страницы "Аэротруба FlyRoom" во ВКонтакте | Фото: со страницы "Аэротруба FlyRoom" во ВКонтакте

Арест на имущество компании "Неоком" - вертикальную аэродинамическую трубу ТБ-1М, - наложили сотрудники отдела судебных приставов в счет погашения долга, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Руководство компании потерпело финансовый крах, имеет долги по налогам и по судебному решению должно выплатить в пользу ИФНС России по Тюмени № 3 почти 4 млн рублей. По данным УФССП, эта сумма не окончательная: ожидается поступление исполнительных листов в отношении должника на сумму около 7 млн рублей.

На счетах компании судебные приставы нужную сумму не обнаружили. Собственник согласился отдать сам комплекс, расположенный по адресу по ул. 30 Победы. По предварительным данным, аэротруба оценивается в 21 млн рублей.

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# аэротруба , судебные приставы

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