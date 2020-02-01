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Спортсмены из Екатеринбурга и Омска стали призерами второго этапа Кубка России по автоспорту в Тюмени

Спорт, 12:14 10 февраля 2020

Фото: Тюменская линия

Спортсмены из Екатеринбурга и Омска заняли призовые места второго этапа Кубка России по автоспорту, который прошел на тюменском ипподроме 9 февраля. В соревнованиях в зачетной группе "А-1600" приняли участие одиннадцать команд из шести регионов Урала и Сибири.

Первое место занял Владимир Косарев (Екатеринбург), второе -Андрей Тюрин (Екатеринбург), третье — Игорь Усов (Омск).

В соревнованиях второго этапа Кубка Урала и Сибири в группе "Д2-классика" в тройку лидеров попал тюменец Михаил Багин, у него второе место.

Он занимается трековыми гонками второй год, говорит главное здесь - это старт. Если его не проиграл, то никто потом и не догонит. "У меня второе место, потому что на первом заезде я проиграл старт, на втором заезде — меня развернули на трассе, а третий и четвертый я выиграл. В итоге второе место", - делится автогонщик.

Третий этап Кубка России и Кубка Урала и Сибири по автоспорту пройдет в Кургане 22 и 23 февраля.

"Тюмень - спортивный город и мы уже соскучились по таким представительным соревнованиям. Организаторы хорошо постарались. Мы ждем яркой борьбы. Пусть победит сильнейший", - прокомментировал начало гонок главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

По словам исполнительного директора Тюменской федерации автомобильного спорта Владимира Соколова, самым трудным в подготовке к стартам было залить лед. "Сначала не было снега, потом завезли снег, но началась теплая погода и вода не замерзала. Мы полторы недели не могли залить трассу. Но за двое суток холодов мы успели. Поэтому я считаю, что все удалось благодаря стараниям всех ребят", - сказал он.

Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия ﻿

Александр Лабыкин

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