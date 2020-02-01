Тромболизис помог двум тюменцам избежать инвалидности

| Фото: областная больница № 4 (г. Ишим) | Фото: областная больница № 4 (г. Ишим)

Тромболизис помог двум пациентам Областной клинической больницы № 2 избежать тяжелых последствий ишемического инсульта, сообщает пресс-служба больницы.

Высокотехнологичный метод лечения, используемый врачами, позволяет спасти от инвалидности людей, которые своевременно обращаются за медицинской помощью.

В приемное отделение больницы была доставлена 56-летняя учитель одной из тюменских школ. Утром она почувствовала слабость и головокружение, а во время урока отметила, что ее почерк изменился, а речь нарушилась. Педагог обратилась за помощью в школьный медпункт. Медик заподозрил инсульт и вызвал бригаду скорой помощи, которая доставила пациентку в больницу.

Также оперативно окружающие среагировали и в случае развития инсульта у 86-летнего мужчины. Он вернулся домой после прогулки, когда его супруга с порога отметила искажение лица, неразборчивость речи и сразу позвонила на станцию скорой помощи. Бригада прибыла в течение нескольких минут и эвакуировала больного в ОКБ №2.

В подразделении, специализирующемся на оказании медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, у обоих пациентов диагностировали ишемический инсульт - тромб перекрыл просвет крупного сосуда в головном мозге. Больным провели тромболизис. Этот высокотехнологичный метод лечения позволяет "растворить" тромб и тем самым восстановить кровоток в головном мозге. Тромболизис дает наиболее быстрое и полное восстановление нарушенных неврологических функций. Однако, применять его можно только в момент "терапевтического окна" - первые 4,5 часа с момента проявления признаков инсульта.

Оба пациента своевременно обратились к медикам и сейчас в удовлетворительном состоянии выписаны из стационара под наблюдение специалистов поликлиник.