Тюменские школьники стали призерами межрегионального турнира по химии

| Фото: Физико-математическая школа Тюменской области | Фото: Физико-математическая школа Тюменской области

Команды "Умственно усталые" физико-математической школы Тюменской области и "Гром.Наследие" лицея № 93 Тюмени стали бронзовыми призерами межрегионального химического турнира, который прошел в Московском госуниверситете с 1 по 7 февраля. В интеллектуальном состязании участвовали 40 сильнейших команд со всей России, победивших в региональных этапах.

Как рассказал ИА "Тюменская линия" заместитель директора по научно-методической работе физико-математической школы Тюменской области Денис Трушников, химический турнир представляет собой творческое соревнование среди команд. Участники решают заранее известные оригинальные задачи, после чего составляют презентации и защищают решения в ходе "химических боев".

"Бои идут несколько дней, в них одновременно встречаются по четыре команды, каждая из которых выполняет роль докладчика, оппонента, рецензента или наблюдателя. Задачи, которые решали ребята, очень интересные, не всегда понятные для обывателя", - рассказал Денис Трушников.

Так, школьникам предстояло выяснить и рассказать, как окрасить пар, как отбелить пожелтевшую от времени газету, не повредив при этом чернила, определить содержание углерода в кусочке чугуна. Всего подобных задач было 16, а на то, чтобы решить их и подтвердить свою гипотезу экспериментально, ребятам понадобился не один месяц.

"К примеру, в первом бою нашу команду вызвали на задачу "Чугуний". Суть ее сводится к тому, что в руки попал небольшой кусочек чугуна и надо определить, сколько в нем содержится углерода. Причем нельзя применять стандартные методики, использовать можно только то, что входит в стандартное оборудование школьного класса химии. То есть надо было придумать достоверную методику, которая помогла бы определить количество углерода", - рассказал Денис Трушников.

В состав команды физико-математической школы вошли учащиеся из 9, 10 и 11 классов - Софья Ленивцева, Иван Кузнецов, Ростислав Шейбин, Егор Королев, Анна Сокуренко, Аркадий Дорожкин. Научными руководителями команды ФМШ являются учители химии Татьяна Могильная и Галина Тачева. Впереди у ребят новый сезон химического турнира, который стартует в апреле 2020 года.

Денис Трушников добавил, что участие в подобных турнирах продвигает старшеклассников в исследовательской компетенции. Многие из них являются призерами олимпиад различного уровня и уже получили приглашения от ведущих вузов страны.

Любовь Голышева