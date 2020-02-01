"Зарядку со звездой" провела для тюменских спасателей Юлия Каплина

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Мастер-класс для тюменских спасателей специализированной части по ликвидации крупных пожаров провела чемпионка-скалолазка Юлия Каплина. "Зарядка со звездой" прошла в легкоатлетическом манеже, рассказал заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев.

Для разминки пожарные прошли дистанцию детского скалодрома, а потом перешли на профессиональный участок в 15 метров. Спортсменка поднялась на вершину, после чего спасатели самостоятельно со страховкой стали покорять скалодром. Через некоторое время им удалось преодолеть более половины дистанции.

Юлия Каплина отметила, что это очень хороший показатель для новичков. Пожарные же вспомнили случаи из своей практики, когда приходилось работать на высоте: кроме ликвидации происшествий в высотных домах, это еще и бытовые вызовы - животные на деревьях, оказание помощи населению и другим экстренным службам.

Напомним, Юлия Каплина выступит в соревнованиях по скалолазанию на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Спортсменка завоевала лицензию на Игры во время квалификационного турнира в Тулузе.