Тюменские студенты отличились на международном конкурсе по праву

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Команда ТюмГУ вошла в число лучших по итогам российского чемпионата Международного конкурса по международному праву им. Филипа Джессопа, котроый прошел в Москве. Каждый из студентов попал в число лучших спикеров, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Всего в национальных раундах участвовали 32 команды из ведущих вузов России. Соперниками студентов ТюмГУ были представители Санкт-Петербургского госуниверситета, Казанского филиала Российского госуниверситета правосудия, Томского госуниверситета и Московского финансово-промышленного университета "Синергия".

"В этом году конкурсное дело включало в себя сразу несколько актуальных и дискуссионных международно-правовых вопросов. Это и одновременное рассмотрение международного спора в различных судебных органах, ответственность должностных лиц государств за военные преступления, а также роботы-убийцы", – рассказали участники.

Оценивали подготовку студентов партнеры и юристы известных международных юридических фирм, крупнейших российских компаний, а также юристы Международного суда ООН, Европейского суда по правам человека, Международного уголовного суда и других международных судебных органов, преподаватели российских и зарубежных университетов.

И судьи, и организаторы конкурса имени Джессопа отметили, что для российских национальных этапов характерен высокий уровень команд.

Успешное выступление тюменских студентов обеспечивали заместитель директора ИГиП по международной деятельности Ирина Плужник, тренеры Ольга Алиева (международное право) и Елена Речапова (английский язык), а также консультант Али Саид Вазиф, профессор из США, работающий в этом году в ТюмГУ.

Конкурс проводится на английском языке и является самым престижным в мире студенческим соревнованием, участие в котором учитывается при составлении международных рейтингов вузов.