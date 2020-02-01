День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

15 мая - памятная дата России, день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году советские войска были выведены из Афганистана.

Вывод начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключенными в апреле 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг Афганистана. СССР обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля следующего года. По официальным сообщениям, в первые три месяца Афганистан покинули 50 тыс. 183 военнослужащих. Еще 50 тыс. 100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 февраля 1989 года.

15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим по мосту Дружбы границу двух стран. В действительности на территории Афганистана оставались как советские военнослужащие, попавшие в плен к душманам, так и подразделения пограничников, прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся на территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля. Пограничные войска КГБ СССР выполняли задачи по охране советско-афганской границы отдельными подразделениями на территории Афганистана до апреля 1989 года.

Использована информация Российского военно-исторического общества.