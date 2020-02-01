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Лучшего педагога среди воспитателей определили в Заводоуковске

Общество, 19:00 10 февраля 2020

комитет образования администрации Заводоуковского городского округа | Фото: комитет образования администрации Заводоуковского городского округа

Воспитатель детского сада "Золушка" Анна Коркина победила в муниципальном конкурсе "Педагог года-2020" в номинации "Воспитатель года". Второй стала воспитатель детского сада "Чебурашка" Анастасия Гафнер, третьей - воспитатель детского сада "Тополек" (с. Колесниково) Надежда Егорова, сообщает комитет образования администрации Заводоуковского городского округа.

Испытания проходили в течение трех дней в детском саду "Алёнушка". Конкурсанты работали с детьми и провели мастер-классы со взрослой аудиторией.

комитет образования администрации Заводоуковского городского округа | Фото: комитет образования администрации Заводоуковского городского округа

В финал вышли пять воспитателей, которые презентовали свой лучший проект и приняли участие в ток-шоу "Профессиональный разговор".

Финалисты представили вниманию жюри и зрителей свои самые успешные проекты: "Калейдоскоп профессий", "Цветная логика", "Страна маленьких мастеров", "Гордись своим именем, улица Комарова", "Здоровым быть хочу".

комитет образования администрации Заводоуковского городского округа | Фото: комитет образования администрации Заводоуковского городского округа

Ток-шоу "Профессиональный разговор" стало последним этапом муниципального конкурса. Финалистам было предложено провести обсуждение "Становление современного педагога".

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# воспитатель , Педагог года

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