Строительство развязки по улице Мельникайте идет круглосуточно

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Строительство развязки по улице Мельникайте идет в ночное время. Ежедневно с 23 часов 30 минут до 5 часов 30 минут на участке от дома № 115 до здания № 116 движение транспорта прекращается, сообщает администрация Тюмени.

Дорожники приступили к укладыванию мостовых балок - это один из самых объемных и важных этапов работ, далее будет формироваться дорожное покрытие. Строительство идет в две смены: днем выполняются дорожные работы там, где не требуется перекрытия движения. Ночное перекрытие продлится до 13 февраля.

По условиям контракта, строительство объекта должно быть закончено в 2021 году. Однако подрядчик работает с опережением графика, если темпы строительства сохранятся, то движение по развязке будет запущено раньше указанного срока.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Объезд организован по улицам Малыгина, Гнаровской, 50 лет ВЛКСМ и межквартальным проездам. Ознакомиться со схемой перекрытия можно, скачав файл.