  • 10 февраля 202010.02.2020понедельник
  • USD63,4720
    EUR69,6288
  • В Тюмени -11..-13 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Строительство развязки по улице Мельникайте идет круглосуточно

Общество, 19:21 10 февраля 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Строительство развязки по улице Мельникайте идет в ночное время. Ежедневно с 23 часов 30 минут до 5 часов 30 минут на участке от дома № 115 до здания № 116 движение транспорта прекращается, сообщает администрация Тюмени.

Дорожники приступили к укладыванию мостовых балок - это один из самых объемных и важных этапов работ, далее будет формироваться дорожное покрытие. Строительство идет в две смены: днем выполняются дорожные работы там, где не требуется перекрытия движения. Ночное перекрытие продлится до 13 февраля.

По условиям контракта, строительство объекта должно быть закончено в 2021 году. Однако подрядчик работает с опережением графика, если темпы строительства сохранятся, то движение по развязке будет запущено раньше указанного срока.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Объезд организован по улицам Малыгина, Гнаровской, 50 лет ВЛКСМ и межквартальным проездам. Ознакомиться со схемой перекрытия можно, скачав файл.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Мельникайте , развязка , ремонт дорог , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:43 10.02.2020В Уватском районе на карантин закрыто три школы из четырнадцати
19:32 10.02.2020Тюменцы хотят навести порядок на Парфеновском кладбище
19:24 10.02.2020У всех эвакуированных в Тюмень из Китая - отрицательные результаты исследования на коронавирус
19:21 10.02.2020Строительство развязки по улице Мельникайте идет круглосуточно