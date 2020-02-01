Портал "Тюмень – наш дом" обзавелся мобильным приложением

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Портал "Тюмень – наш дом" запустил мобильное приложение. Поручение создать ресурс, работающий по принципу мобильной городской приемной, позволяющий направлять сообщения на портал, глава города Руслан Кухарук дал в 2019 году.

по словам разработчиков, принцип работы с приложением такой же, как и на портале: пишем адрес, выбираем тему, то есть категорию, по которой хотим отправить сообщение, заполняем поля, прикрепляем фото – и сообщение уходит модераторам. Алгоритм отправки простой, как и у всех аналогичных сервисов.

Например, если жителю города необходимо сообщить о том, что управляющая компания или подрядная организация не убирает придомовую территорию, ему достаточно выбрать в меню "Новое сообщение", далее "Текущее содержание дворовой территории", затем конкретизировать: "Неубранная дворовая территория".

Далее вводится улица и номер дома, объект будет отражен на карте – нажимаем "Продолжить". Будет сформирована карточка сообщения, в графе "Подробная информация" надо написать пожелания или конкретизировать вопрос. Если есть фото, его также можно прикрепить.

Даже если сообщение по ошибке отнесено не к той категории, модератор поправит его и откорректированное сообщение будет направлено специалистам для работы.

Также в приложении есть возможность получать новости, информацию о доме, уведомления об актировках. Для этого нужно сделать соответствующие отметки в настройках. В разделе "Мои сообщения" можно увидеть все темы, по которым вы обращались на портал, и ответы руководителей структур.

Новое мобильное приложение доступно на платформах Android и IOS, в настоящее время оно работает в тестовом режиме.