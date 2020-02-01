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Карантин в школах Тобольска продлили

Общество, 17:37 10 февраля 2020

администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

Карантин в школах Тобольска продлен по 17 февраля включительно, сообщает пресс-служба администрации города.

Решение о дальнейшей приостановке учебного процесса принято на санитарно-противоэпидемической комиссии 10 февраля. Карантинные меры направлены на снижение интенсивности эпидемического процесса заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"ОРВИ не отступает, поэтому образовательный процесс в школах города приостанавливаем по 17 февраля включительно, - написал в своем аккаунте в Instagram глава города Максим Афанасьев. - Не пренебрегаем мерами профилактики, а как уровень заболеваемости пойдет на спад - начинаем или продолжаем заниматься спортом, закаливанием, прогулками и ведем здоровый образ жизни".

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# карантин , Тобольск , школы

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