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Тюменцы могут рассчитывать на поддержку при газификации жилья

Общество, 14:43 11 февраля 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Тюменцы из льготных категорий граждан вправе рассчитывать на компенсацию затрат на газификацию жилого дома или квартиры, завершенную после 1 января 2018 года, сообщает департамент городского хозяйства.

Cоцподдержка предоставляется также на предстоящую оплату работ по газификации жилья по договору, заключенному между гражданином льготной категории и подрядной организацией. В этом случае сумма социальной поддержки перечисляется на счет подрядчика.

Размер поддержки определяется из фактической стоимости выполненных работ, но не более 40 тыс. рублей независимо от количества проживающих в доме или квартире льготников.

Для получения поддержки необходимо обращаться в департамент городского хозяйства по адресу ул. Урицкого, 28/1, каб. 4, тел.: (3452) 64-62-35 (приемные дни: понедельник – четверг с 8 часов 45 минут до 18 часов, пятница с 9 по 17 часов, суббота и воскресенье – выходные дни).

С перечнем льготных категорий граждан можно ознакомиться, нажав "Скачать файл".

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# газификация , льготы , социальная поддержка

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