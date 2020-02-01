Тюменским школьникам предлагают присоединиться к международному дню родного языка

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Акцию "Родные языки России", посвященную международному дню родного языка, запускает Министерство просвещения РФ.

Принять участие в ней может любой школьник России, для этого надо записать на видео стихотворение на родном языке про родителей, свой город или село, историческое событие и опубликовать ролик в социальных сетях с хештегом #РодныеЯзыкиРоссии.

Все видеозаписи будут отображаться в интерактивной ленте на сайте Министерства, посвященном поддержке и развитию родных языков. Итоги акции подведут в День родного языка 21 февраля. Победители получат призы, а каждый участник – именной сертификат.

Международный день родного языка учрежден ЮНЕСКО в 1999 году с целью защиты языкового и культурного многообразия.