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Тюменским школьникам предлагают присоединиться к международному дню родного языка

Общество, 14:54 11 февраля 2020

edu.gov.ru

Акцию "Родные языки России", посвященную международному дню родного языка, запускает Министерство просвещения РФ.

Принять участие в ней может любой школьник России, для этого надо записать на видео стихотворение на родном языке про родителей, свой город или село, историческое событие и опубликовать ролик в социальных сетях с хештегом #РодныеЯзыкиРоссии.

Все видеозаписи будут отображаться в интерактивной ленте на сайте Министерства, посвященном поддержке и развитию родных языков. Итоги акции подведут в День родного языка 21 февраля. Победители получат призы, а каждый участник – именной сертификат.

Международный день родного языка учрежден ЮНЕСКО в 1999 году с целью защиты языкового и культурного многообразия.

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# День родного языка , Министерство просвещения РФ

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