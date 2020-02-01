Конкурс молодежных культурно-познавательных проектов стартовал в Тобольске

| Фото: комитет по делам молодежи администрации Тобольска | Фото: комитет по делам молодежи администрации Тобольска

Представить свои идеи на конкурс культурно-познавательных проектов и получить поддержку на реализацию приглашает молодежь Тобольска Центр реализации молодежных и профилактических программ.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отдела молодежных программ ЦРМПП Герман Селивёрстов, заявки принимают от молодых людей от 14 до 30 лет, как индивидуальные, так и коллективные, которые могут подать молодежные общественные объединения, социально-ориентированные некоммерческие организации и инициативные группы.

Конкурс проводится по десяти направлениям: "Инновации", "Творчество", "Добровольчество", "Патриотизм", "Экология", "Социальное предпринимательство", "Молодежные масс-медиа", "Здоровый образ жизни", "Лидерство", "Сохранение национальных традиций".

Заявки принимают до 23 марта в отделе молодежным программ ЦРМПП (8 мкр., 37/1) или по e-mail: omp@72.ru. Размер финансовой поддержки на каждый проект может составить до 30 тыс. рублей.

"Конкурс традиционный, ежегодно после отбора комиссия, в которую входят представители администрации города, руководители различных организаций-партнеров, рассматривает около двадцати проектов. Примерно половина из них получает стопроцентную финансовую поддержку. Какие-то интересные проекты могут получить частичное финансирование, какие-то – методическую помощь в реализации от партнеров", - рассказал Герман Селивёрстов.

Заочный отборочный этап конкурса пройдет с 23 марта до 3 апреля. Защита проектов и определение победителей состоится 9 апреля. Победители конкурса должны реализовать свои культурно-познавательных проекты до 1 декабря.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте комитета по делам молодежи города.

Ирина Кургузова