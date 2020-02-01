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Пятьдесят два двора благоустроены в Тюмени в 2019 году

Общество, 14:00 11 февраля 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

52 дворовые территории благоустроены в Тюмени за 2019 год. Работы были синхронизированы с капитальным ремонтом инженерных коммуникаций, сообщает городская администрация.

В ходе благоустройства ремонтировали проезды, тротуары, парковки, газоны, установили опоры освещения, спортивные площадки и детские игровые комплексы. В 41 дворе были заменены сети теплоснабжения, в 35 – водоснабжения и на 13 территориях – сети водоотведения.

На всех дворовых территориях выполнен ремонт проездов, устройство парковок с общим количеством 1 тыс. 520 машиномест, из них 133 – для транспорта людей с ограниченными возможностями здоровья.

Проекты обсуждались с собственниками помещений многоквартирных домов при участии управляющих организаций, депутатов Тюменской городской думы, представителей органов территориального общественного самоуправления.

Как отметил на заседании коллегии администрации глава города Руслан Кухарук, Тюмень полностью выполнила задачи, поставленные в рамках нацпроекта "Жилье и комфортная среда".

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# благоустройство , национальный проект Жилье и городская среда

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