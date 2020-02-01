Тюменец выстрелил в оппонента из пистолета
Жителю Тюмени 1977 года рождения предъявлено обвинение в убийстве, сообщает СУ СК России по Тюменской области.
По данным следствия, днем 8 февраля на территории одной из баз отдыха Тюмени, между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта злоумышленник, вооруженный огнестрельным оружием, выстрелил в оппонента. Потерпевший получил ранение головы, не совместимое с жизнью.
Подозреваемого задержали в короткий срок. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выяснение всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.