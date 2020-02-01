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В феврале и марте россиян ждут длинные выходные из-за праздников

Общество, 18:13 11 февраля 2020

Ялуторовский острог | Фото: Ялуторовский острог

Россиян ждут две короткие рабочие недели в связи с февральскими и мартовскими праздниками. Об этом напоминает Государственная инспекция труда (Роструд).

Поскольку 23 февраля, День защитника Отечества, в этом году выпало на воскресенье, выходной переносится на понедельник, 24 февраля.

В марте россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Рабочая неделя продлится четыре дня – с 10 по 13 марта.

В Роструде напомнили, что 21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня на час не сокращается.

Следующие длинные выходные будут только в мае - с 1 по 5 мая, и с 9 по 11 мая.

День независимости России также будет отмечаться три дня с 12 по 14 июня.

А вот День народного единства, который с 2005 года отмечается 4 ноября, в этом году выпал на среду и будет отмечаться один день.

Для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство России ежегодно утверждает порядок переноса дней отдыха.

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