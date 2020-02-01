Тюменцы могут проголосовать за уникальный российский тополь

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Тюменцам предлагают проголосовать за уникальный российский тополь в конкурсе "Европейское дерево года", сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Ежегодно онлайн-голосование организует Ассоциация экологического партнерства. Конкурс фокусируется не на красоте, размере или возрасте, а на истории дерева и его связи с людьми, которые стали неотъемлемой частью общества.

На сайте конкурса представлены номинанты на победу – деревья разных стран, любимые и почитаемые местными жителями и паломниками.

В 2018 году Россия заняла третье место в конкурсе, в 2019 году - второе. В 2020 году есть шансы стать победителем. Российское дерево - растущий в Калмыкии "Одинокий тополь" - по легенде посадил в начале XX века буддийский монах. Семена он привез из паломнической поездки в Тибет. Пока за российское дерево отдано чуть более 9 тыс голосов. Проголосовать за него может любой желающий на сайте.

Результаты объявят на церемонии награждения в Брюсселе, 17 марта, где пройдет награждение победителей.

Как отмечают в департаменте, на территории Тюменской области зарегистрированы два дерева – памятника природы. Это сосны вблизи Тобольска (279 лет) и Тюмени (231 год). Возможно, именно они станут участниками европейского конкурса в 2021 году.