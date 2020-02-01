  • 12 февраля 202012.02.2020среда
  • USD63,9490
    EUR69,7684
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы могут проголосовать за уникальный российский тополь

Общество, 09:51 12 февраля 2020

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Тюменцам предлагают проголосовать за уникальный российский тополь в конкурсе "Европейское дерево года", сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Ежегодно онлайн-голосование организует Ассоциация экологического партнерства. Конкурс фокусируется не на красоте, размере или возрасте, а на истории дерева и его связи с людьми, которые стали неотъемлемой частью общества.

На сайте конкурса представлены номинанты на победу – деревья разных стран, любимые и почитаемые местными жителями и паломниками.

В 2018 году Россия заняла третье место в конкурсе, в 2019 году - второе. В 2020 году есть шансы стать победителем. Российское дерево - растущий в Калмыкии "Одинокий тополь" - по легенде посадил в начале XX века буддийский монах. Семена он привез из паломнической поездки в Тибет. Пока за российское дерево отдано чуть более 9 тыс голосов. Проголосовать за него может любой желающий на сайте.

Результаты объявят на церемонии награждения в Брюсселе, 17 марта, где пройдет награждение победителей.

Как отмечают в департаменте, на территории Тюменской области зарегистрированы два дерева – памятника природы. Это сосны вблизи Тобольска (279 лет) и Тюмени (231 год). Возможно, именно они станут участниками европейского конкурса в 2021 году.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы , охрана лесов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:30 12.02.2020На производственных объектах "РН-Уватнефтегаза" состоялась ежегодная ярмарка продукции народных промыслов
11:19 12.02.2020Лучших педагогов спорта и молодежной политики  назовут в Тюмени
10:35 12.02.2020Стодвухлетний ветеран получил медаль в честь 75-летия Великой Победы
10:24 12.02.2020Минпросвещения: запущен портал с анкетами детей-сирот