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Лучшего обвальщика мяса выберут в Тюменской области

Общество, 18:24 11 февраля 2020

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в номинации "Лучший обвальщик мяса" пройдет 17 февраля, сообщает департамент АПК Тюменской области.

За звание лучшего в профессии будут бороться конкурсанты из шести мясоперерабатывающих предприятий области: АО "Мясокомбинат Ялуторовский", АО "ПурагроУк", ООО "Ишимский мясокомбинат", ООО "Ясень-Агро", ООО "Согласие" и ООО Тюменский мясокомбинат "Олимп". Им предстоит пройти два этапа: теоретический и практический.

Главная задача обвальщика - отделить мясо от кости так, чтобы не повредить мышцу. Работа требует определенной сноровки, опыта, физической силы и соблюдения правил безопасности, поэтому эта профессия является востребованной на рынке труда.

На теоретической части конкурса работники мясного цеха отвечают на тестовые задания и опросы об инструментах, правилах личной гигиены, температурных режимах обработки мяса, последовательности операций и охране труда. Практическое задание включает быстрое и качественное выполнение операции по обвалке мяса. По итогам соревнований победитель и призеры получают дипломы и денежные сертификаты. Конкурсанты, не занявшие призовых мест, награждаются дипломами за участие и памятными сувенирами.

Лучшие представители профессии представят регион на окружном этапе конкурса "Славим человека труда!" в Кургане в марте.

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# конкурс , обвальщик мяса

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